Программа «Ashyq» заработает в Алматинской области: вышло новое постановление

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На объектах предпринимательства Алматинской области с 26 апреля внедряется программа «Ashyq». Главный государственный санитарный врач области Ергали Сыдыманов подписал новое постановление о карантине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу все ещё запрещается проведение зрелищных, массовых праздничных мероприятий, выставок, конференций, форумов, корпоративов, семейных мероприятий (поминок, банкетов, свадеб, юбилеев, ауызашар), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей.

Также под запретом деятельности букмекерских контор, детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп, детских оздоровительных лагерей.

Усиливаются работы мониторинговых групп по проведению рейдовых проверок по соблюдению действующих постановлений главных государственных санитарных врачей Республики Казахстан и Алматинской области.

Разрешаtтся деятельностm субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального ,анка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Также разрешенf работf следующих объектов среднего образования всех форм собственности:

городских и сельских школ с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 25 человек в традиционном формате;

дежурных классов (не более 15 человек в классе) в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - с 1 по 7 классы включительно;

выпускных классов (9, 11 (12) классы) в комбинированном формате в течение 6 дней недели: 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс - 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);

разрешается индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации образовательного учреждения;

работы столовых, для учебных заведений, возобновивших деятельность (не более 30% заполняемости зала);

разрешение проведение республиканских олимпиад по оценке знаний учащихся объектов среднего образования с заполняемостью не более 15 человек в помещении, рассадкой в шахматном порядке, соблюдением масочного режима и социальной дистанции не менее 2-х метров. При этом рекомендуется оборудовать помещения приборами для обеззараживания воздуха, разрешенными к использованию в присутствии людей (рециркуляторы, экранированные бактерицидные облучатели);

приостановление обучения в традиционном формате студентов организаций технического и профессионального, после среднего и высшего образования, за исключением дистанционной формы обучения (онлайн);

разрешение посещения особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных посещений или членами одной семьи, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров;

разрешение проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 3 к постановлению ГГСВ РК №68;

во всех государственных организациях (предприятиях), офисах субъектов предпринимательства орагнизацию дифференцированного графика работы, в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики Казахстан для недопущения скопления населения в «часы пик» на остановках и общественном транспорте;

субъектам крупного предпринимательства, а также государственным предприятиям, органам и организациям с среднегодовой численностью работников более 250 человек рекомендуется использовать служебный автотранспорт для перевозки работников после завершения рабочего времени;

разрешение деятельности РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен»;

разрешение деятельности специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);

разрешение спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

разрешение возобновления учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек;

проведение похоронных обрядов с участием близких родственников не более 15 человек.

Настоящее постановление вступает в силу с 7 утра 26 апреля 2021 года.







