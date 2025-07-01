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    18:26, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Программа «7-20-25»: казахстанцы получили 80 432 займа

    В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 26 июня 2025 года выдано 80 432 займа на сумму 1,124 трлн тенге. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

    «7-20-25» ипотекалық кредиттеу бағдарламасының талабына өзгеріс енгізілді
    Фото: Kazinform

    Если у вас возникли вопросы по программе «7-20-25», нужно обращаться в АО «Казахстанский фонд устойчивости» по номеру: +7 (727) 227-20-25.

    Также можно ознакомиться с дополнительной информацией на официальном интернет-ресурсе ипотечной организации.

    О процессе выдачи займов по программе «7-20-25» мы писали ранее.

    Как сообщалось, в условия ипотеки «7-20-25» внесли изменения.

    Теги:
    Ипотека Жилье Общество 7-20-25
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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