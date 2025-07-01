18:26, 30 Июнь 2025 | GMT +5
Программа «7-20-25»: казахстанцы получили 80 432 займа
В рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 26 июня 2025 года выдано 80 432 займа на сумму 1,124 трлн тенге. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.
Если у вас возникли вопросы по программе «7-20-25», нужно обращаться в АО «Казахстанский фонд устойчивости» по номеру: +7 (727) 227-20-25.
Также можно ознакомиться с дополнительной информацией на официальном интернет-ресурсе ипотечной организации.
О процессе выдачи займов по программе «7-20-25» мы писали ранее.
Как сообщалось, в условия ипотеки «7-20-25» внесли изменения.