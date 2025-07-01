Программа «7-20-25»: казахстанцы получили 80 432 займа

Если у вас возникли вопросы по программе «7-20-25», нужно обращаться в АО «Казахстанский фонд устойчивости» по номеру: +7 (727) 227-20-25.

Также можно ознакомиться с дополнительной информацией на официальном интернет-ресурсе ипотечной организации.

О процессе выдачи займов по программе «7-20-25» мы писали ранее.

Как сообщалось, в условия ипотеки «7-20-25» внесли изменения.