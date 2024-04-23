Пять тысяч займов выдадут казахстанцам по программе «7-20-25»

О предусмотренных средствах на жилищные займы рассказал министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- На предоставление льготной ипотеки по ставкам 2 и 5 % годовых выделили 81 млрд тенге на выдачу около 7 тыс. займов. По ипотечной программе «Отау» со ставкой 9 % предусмотрена выдача 8 тысяч займов на сумму 150 млрд тенге, - сказал Канат Шарлапаев на заседании Правительства.

Он также сообщил, что с 1 мая текущего года запланирован запуск новой ипотечной программы (по ставкам 7 – 9 %), планируется выдать 12 тысяч займов на сумму 300 млрд тенге. Также по программе «7-20-25» будут выданы почти 5 тысяч займов на сумму 100 млрд тенге.