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    11:00, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Пять тысяч займов выдадут казахстанцам по программе «7-20-25»

    тұрғын үй, баспана
    Фото: Midjourney

    О предусмотренных средствах на жилищные займы рассказал министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - На предоставление льготной ипотеки по ставкам 2 и 5 % годовых выделили 81 млрд тенге на выдачу около 7 тыс. займов. По ипотечной программе «Отау» со ставкой 9 % предусмотрена выдача 8 тысяч займов на сумму 150 млрд тенге, - сказал Канат Шарлапаев на заседании Правительства.

    Он также сообщил, что с 1 мая текущего года запланирован запуск новой ипотечной программы (по ставкам 7 – 9 %), планируется выдать 12 тысяч займов на сумму 300 млрд тенге. Также по программе «7-20-25» будут выданы почти 5 тысяч займов на сумму 100 млрд тенге.

    - Таким образом в текущем году на развитие жилищного строительства направлено более 1 трлн тенге, обеспечивающие 64 тысяч гражданам улучшение своих жилищных условий, - заключил министр.

    Теги:
    Правительство Ипотека Министерство промышленности и строительства Жилье 7-20-25
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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