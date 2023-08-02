Прогнозы по цене на пшеницу озвучили в Зерновом союзе Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель Комитета торговли «Зернового союза Казахстана» Александр Малов в ходе круглого стола по проблемным вопросам зерновой отрасли сообщил, что ожидается паритет цены на зерно от 85 тысяч тенге на внутреннем рынке до 95 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Мы ожидаем паритет цены от 85 тысяч тенге (за тонну) на внутреннем рынке с учетом НДС до 95 тысяч тенге с учетом НДС. Это очень важно», - сказал Александр Малов.

По его словам, возможно, эта цена не всех устроит.

«Не факт, что она будет удовлетворять всех сельхозтоваропроизводителей, потому что надо смотреть на себестоимость и объем производства, но она будет удовлетворять наше Правительство с точки формирования внутренней цены на муку и хлеб. Поэтому выше цену ожидать, наверное, будет очень сложно: насколько она будет ниже, мы уже и так стоим на порогах себестоимости сельхозтоваропроизводителей. Нужно сконцентрироваться вокруг наших сельхозтоваропроизводителей и дать возможность им получить максимально возможную цену в этом сезоне», - добавил Александр Малов.

Ранее в Зерновом союзе Казахстана поделились ожиданиями относительно урожая зерновых.