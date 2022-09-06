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    18:33, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Прогнозы по ценам на нефть озвучили в Нацбанке РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инфляция в мире все еще находится на достаточно высоких уровнях, что требует жестких монетарных условий. Об этом заявил на брифинге председатель Нацонального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Инфляция в мире все еще находится на достаточно высоких уровнях, что требует поддержания жестких монетарных условий со стороны центральных банков», - сказал Галымжан Пирматов.

    Глава Нацбанка также добавил, что на мировых товарных рынках ожидается сохранение относительно высоких цен на нефть.

    «По прогнозам международных организаций, в 2022 году цена на нефть марки Brent в среднем составит 105 долларов США за баррель, а в 2023 году - 90 долларов США за баррель»,- уточнил Галымжан Пирматов.

    Ранее сообщалось, что Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14,5% годовых с процентным коридором +/– 1,0 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13,5%.



    Теги:
    Экономика Нацбанк Казахстана
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