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Прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 15,3 млн тонн – Минсельхоз РК

18 Августа 2021 10:57
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Прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 15,3 млн тонн – Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно данным акиматов областей, прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 15,3 млн тонн. Об этом на заседании Правительства сообщил и.о. министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Перед нами стоит важная задача по обеспечению продовольственной безопасности страны в условиях повышения мировых цен на продовольствие и продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19. Согласно данным акиматов областей, прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 15,3 млн тонн. Кроме того, в республике имеется в наличии переходящий остаток зерна в объеме 3,5 млн тонн, в том числе пшеницы – 2,8 млн тонн», - отметил и.о. министра сельского хозяйства.

По его словам, ожидаемый объем валового сбора зерна с учетом переходящих остатков достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики, а также реализации определенных объемов зерна на экспорт.

«Также в рамках поручения Главы государства в текущем году Продкорпорацией осуществлен форвардный закуп сельхозпродукции, благодаря которому законтрактован объем поставки зерна в ресурсы Продкорпорации в объёме 769,5 тысяч тонн. При этом у Продкорпорации уже имеется резервный запас зерна в объеме 448 тысяч тонн. Указанные объемы зерна в случае необходимости будут направлены на внутренний рынок в целях его стабилизации и обеспечения продбезопасности. Ожидаемый объем производства зерна позволит обеспечить не только нашу страновую продовольственную безопасность, но и сохранить позицию Казахстана на экспортных рынках», - заключил Е. Карашукеев.

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#Минсельхоз   #Экономика   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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