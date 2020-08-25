Прогнозируемый урожай полностью обеспечит внутреннюю потребность - Сапархан Омаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогнозируемые объемы производства сельхозкультур позволят полностью обеспечить внутреннюю потребность страны. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, обеспечение продовольственной безопасности страны является одним из первоочередных задач, в том числе учитывая ситуацию, связанную с пандемией коронавируса. Принятые меры, несмотря на неблагоприятные погодные условия текущего года, вкупе позволяют ожидать объем производства зерна на уровне прошлого года. Необходимо отметить, что прогнозируемые объемы производства сельхозкультур позволят полностью обеспечить внутреннюю потребность страны», - сказал Сапархан Омаров в ходе заседания Правительства.

В рамках поручения Главы государства в текущем году Продкорпорацией осуществлен форвардный закуп сельхозпродукции, благодаря которому законтрактован объем поставки зерна в ресурсы Продкорпорации в объеме 517 тысяч тонн. При этом у Продкорпорации уже имеется резервный запас зерна в объеме 456,4 тысячи тонн. Как отметил министр, указанные объемы зерна в случае необходимости будут направлены на внутренний рынок в целях его стабилизации и обеспечения продбезопасности.

По данным Минсельхоза, общая емкость хранения зерна в республике составляет 27,5 млн тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях - 12 млн тонн, у сельхозтоваропроизводителей - 15,5 млн тонн.

«Указанного объема мощностей хранения достаточно для хранения прогнозируемого урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет. Вместе с тем, акиматам необходимо вести постоянный мониторинг подготовки элеваторов к приемке урожая 2020 года, а также держать на постоянном контроле вопрос обеспечения бесперебойного перемещения зерна с полей на элеваторы с учетом возможного усиления карантинных мер», - отметил глава Минсельхоза.

Напомним, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 22,7 млн га. Зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 15,8 млн га, масличные – 2,9 млн. га, овощебахчевые и картофель – 457,4 тысяч га, хлопчатник – 125,8 тыс. га, сахарная свекла – 20,9 тыс. га, кормовые культуры – 3,3 млн га.