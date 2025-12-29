Прогнозы роста ВВП на 2026 год рассмотрели в Правительстве

Ожидается, что основной вклад в экономический рост в будущем году обеспечат обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и складирование, торговля, производство продуктов питания и напитков.

В обрабатывающей промышленности по итогам 2025 года ожидается рост индекса физического объема на уровне 6%. В 2026 году, в рамках Национального плана развития РК до 2029 года, целевой показатель установлен на уровне 6,2%.

Рост производства в металлургии – основном драйвере обработки – в 2026 году планируется на уровне 3%. Увеличение выпуска ожидается, прежде всего, за счет выхода на проектную мощность запущенных в этом и прошлом годах заводов Kyzyl Aray Copper, EkibastuzFerroAlloyse, KazferroLimited, Shagala Mining и др. В черной металлургии планируется увеличить производство ферросплавов, стали, плоского проката и чугуна, в цветной – золота, меди, алюминия, цинка.

В машиностроении в 2026 году плановый показатель роста установлен на уровне 13,4%. Данный показатель будет достигнут за счет увеличения объемов производства легковых автомобилей на 17%, за счет введенных в этом году ТОО «Astana Motors Manufacturing Kazakhstan» и ТОО «KIA Qazaqstan». Кроме того, планируется рост выпуска сельскохозяйственной техники на 5%.

Стоит отметить, что по итогам 2025 ожидается выпуск 436,5 тыс. единиц бытовой техники, это больше чем в 2024 году более чем в 1,5 раза. Бытовую технику – телевизоры, стиральные машины, плиты и т.д. – выпускают в Казахстане ТОО «Silk Road Electronics», ТОО «Алматы тұрмыстық техника заводы» и ТОО «DS Multimedia CA». В 2026 году планируется произвести бытовой техники в 1,5 раза больше, чем в 2025 году.

В химической промышленности в 2026 году рост производства планируется на уровне 7%. Он будет обеспечен вводом новых мощностей: серной кислоты, цианида натрия, пероксида водорода и жидкого стекла.

В производстве стройматериалов в этом году доля отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке достигла 70%. В 2026 году в этом секторе ожидается рост ИФО (индекс физического объема) на уровне 6%. Драйверами выступят увеличение выпуска портландцемента, керамической плитки, ЖБИ и товарного бетона. Среди резервов – новый завод по производству керамической плитки в Шымкенте и цементный завод. В 2025 году ожидается рекордный объем производства цемента, а в 2026 году рост продолжится по мере выхода предприятий на проектную мощность.

В торговле по итогам 2025 года прогнозируется рост товарооборота до 108,9% в номинальном выражении – порядка 80,3 трлн тенге (+14,6%). В 2026 году целевой показатель составляет 92,4 трлн тенге при росте 106,5%.

Фото: primeminister.kz.

Рост будет обеспечен сохранением объемов добычи нефти и нефтепродуктов, запуском масштабных программ по переработке продовольственных и непродовольственных товаров, а также началом полноценной работы четырех крупных B2B-площадок, ориентированных на оптовую экспортную торговлю, включая китайское направление.

В сельском хозяйстве в 2026 году высокий рост ожидается в производстве продуктов питания и напитков – 109% и 109,3% соответственно.

По итогам совещания вице-премьер поручил центральным государственным органам разработать и представить дорожные карты по развитию отраслей на I квартал 2026 года с акцентом на достижение плановых показателей промышленного роста, реализацию ключевых инвестиционных и инфраструктурных проектов, проработку дополнительных резервов, а также на обеспечение устойчивой динамики роста в сельском хозяйстве, торговле и транспорте.

Напомним, по предварительным данным Бюро национальной статистики, за январь–октябрь 2025 года валовой внутренний продукт Казахстана увеличился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.