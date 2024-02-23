Прогнозы инфляции и роста экономики Казахстана озвучили в Нацбанке

По данным председателя Национального банка Тимура Сулейменова, в январе годовой рост цен сложился на уровне 9,5%, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Цены на продовольственные товары в январе составили 8,2%, что ниже значений предыдущего месяца. Годовая инфляция непродовольственных товаров снизилась до 8,6%, что также ниже декабря 2023 года. Рост цен на платные услуги незначительно снизился, но все еще остается на высоких уровнях, — сказал он во время пресс-конференции в Астане.

Месячная инфляция, как отметил глава Нацбанка, в январе составила 0,8%, что превышает ее среднюю историческую величину. Она была где-то 0,6%. Показатели базовой и сезонно очищенной инфляции несколько выросли, находясь значительно выше среднесрочной цели.

— Это свидетельствует о сохранении инфляционных процессов в стране. Соответственно, все еще рано утверждать о формировании выраженного, устойчивого тренда по снижению инфляции. При этом стоит отдельно отметить позитивный сдвиг в динамике инфляционных ожиданий за последние месяцы. Ожидаемая на год инфляция по итогам января заметно снизилась до 14,4. Напомню, в декабре 2023 года она составляла 16,4%. В краткосрочной перспективе важно сформировать тенденцию на замедление инфляционных ожиданий и обеспечить их возврат к среднеисторическим уровням, — заключил Тимур Сулейменов.

Прогноз по инфляции на текущий год не претерпел изменений. Рост цен ожидается в пределах 7,5-9,5%. Прогноз на 2025 год сохранен на уровне 5,5-7,5%. В 2026 году, по оценкам Нацбанка, инфляция сформируется в пределах 5-6%.

Темп снижения инфляции продолжает замедляться в условиях полного выхода в феврале текущего года высокой базой прошлого года и наличия факторов ценового давления внутри экономики. Снижению инфляции будут способствовать умеренно жесткий характер денежно-кредитных условий и дальнейшее улучшение ситуации с ростом цен во внешней среде.

— К основным рискам прогноза можно отнести недостаточную определенность параметров бюджетной политики, текущее фискальное стимулирование, устойчивость инфляции при незаякоренных инфляционных ожиданиях, а также возможный рост санкционного давления в отношении основных торговых партнеров Казахстана, — добавил спикер.

Он отметил, что на рынке нефти в текущем году международными организациями ожидается стабилизация цен на отметке вблизи 80 долларов США за баррель. Основными факторами в сторону повышения стоимости служат продление сокращения добычи ОПЕК+, умеренный рост добычи в США, а также неопределенность военных действий на Ближнем Востоке.

С учетом этого в базовом сценарии цена на нефть марки Brent установлена на уровне 80 долларов США за 2024–2025 год, с дальнейшим снижением до 77 долларов США в 2026 году.

— Прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год повышен до 3,5-4,5%, на 2025 год — сохранен на уровне 5,5-6,5%. Рост ВВП в 2024 году будет обеспечиваться за счет внутреннего спроса на фоне улучшения ситуации с деловой активностью. В 2025 году мы прогнозируем, что более высокий рост экономики будет во многом связан с мерами Правительства и с планируемым увеличением добычи нефти из-за роста производства на ТШО. В 2026 году при сценарном снижении цен на нефть и текущих предпосылках прогноза темпы роста составят 3,5-4,5%, — заключил глава Нацбанка.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 14,75%. Положительным фактором для снижения базовой ставки послужили заметно снизившиеся в январе инфляционные ожидания населения, замедление которых наблюдается третий месяц подряд. Годовая инфляция в январе продолжила снижение.