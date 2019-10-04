Прогноз властей: К 2030 году население Алматы достигнет 5 млн человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о перспективах развития города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы все знаете, Алматы был и остается деловой столицей Казахстана. Здесь формируется пятая часть ВВП, четверть налогов, 60% кредитного портфеля банков, более 40% торговых операций страны. В Алматы базируется треть крупнейших компаний-налогоплательщиков Казахстана, более 30 транснациональных компаний, 86% головных офисов банков, 43% совместных предприятий и крупные международные организации. Это самый развитый мегаполис Центральной Азии с экономикой объемом в 35,6 млрд долларов», - сказал Бакытжан Сагинтаев в рамках Казахстанского финансового форума.

Он отметил, что в международном масштабе Алматы входит в 600 городов мира, формирующих 60% мирового валового продукта. Власти, поставили себе долгосрочную амбициозную задачу стать глобальным городом и войти в топ-100 мегаполисов по качеству жизни и экономическим возможностям.

«Население Большого Алматы вместе с пригородами уже сегодня приближается к 3 млн, а к 2030 году может достичь 5 млн. Как и у большинства других мегаполисов мира, перед нами остро стоит вопрос нехватки ресурсов для обеспечения высоких стандартов жизни, решения насущных задач улучшения экологии и повышения безопасности, развития социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры», - отметил аким.

В этой связи, для нас очень важно использование такой площадки, как МФЦА, которая уже прошла этап становления и перешла к активной фазе в своей работе, отметил Бакытжан Сагинтаев.

«В особенности, мы заинтересованы в сотрудничестве с инвестиционным фондом развития, ведущим свою деятельность в МФЦА. Со своей стороны, акимат также старается создать максимально удобные условия для бизнеса и обеспечить все возможные меры поддержки», - подчеркнул он.

Говоря о мерах поддержки, аким отметил, что центр предпринимательства Qoldaý оказывает бизнесу госуслуги по принципу «одного окна», а также безвозмездные консалтинговые услуги. Компания Almaty Finance и микрофинансовая организация Almaty обеспечивают льготное кредитование МСБ, со ставками от 2% до 7%. Компания Almaty Invest помогает привлекать крупных якорных инвесторов. Уже определен ряд проектов на сумму 1,5 млрд долларов.

«В Алматы работают фондовая и товарная биржи. Полагаю, что выход казахстанских компаний на отечественный фондовый рынок приведет к новому уровню ведения бизнеса и качественному росту бизнеса, нацеленного на долгосрочное и устойчивое развитие», - отметил Бакытжан Сагинтаев.

Он также подчеркнул, что благоприятные природно-климатические условия и широкая государственная поддержка позволяют активно развивать такую экспортоориентированную отрасль, как туризм. Уже разработан мастер-план горного кластера, проекты ждут своих инвесторов.

«Наконец, богатое интеллектуальное и культурное наследие, сформированная институциональная инфраструктура и накопленный десятилетиями человеческий капитал создают предпосылки для развития креативной экономики. Уже сейчас почти 45% предприятий креативной индустрии Казахстана сосредоточено в Алматы, начиная с небольших дизайн-бюро и заканчивая киностудией «Казахфильм». В нынешний век цифровизации и искусственного интеллекта, когда роботы вытесняют людей из традиционных отраслей, именно за креативными индустриями будущее», - сказал Бакытжан Сагинтаев.