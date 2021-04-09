Прогноз влагозапасов в почве перед посевной дали метеорологи в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском филиале РГП «Казгидромет» дали прогноз запасов влаги в почве к началу весенне-полевых работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации гидрометеорологической службы, в регионе оптимальные условия прогнозируются в районе Шал акына и местами в районе М. Жумабаева, а также Тимирязевском и Жамбылском районах. В остальных районах запасы продуктивной влаги ожидаются в пределах 57-80% от наименьшей полевой влагоемкости (106-226 мм), что характеризуется как удовлетворительный уровень влагозапасов. Подробнее информацию по районам можно посмотреть на специальной карте, составленной сотрудниками филиала.

Согласно расчётам «Казгидромета», мягкопластичное состояние почвы, или её «спелость», ожидается в третьей декаде апреля - первой декаде мая.

«Данные о влагозапасах в период весенних полевых работ играют важную роль в сельскохозяйственном производстве, при определении структуры посевных площадей, определении оптимальных норм высева сельскохозяйственных культур, выборе глубины заделки семян и внесении удобрений, что, в конечном счёте, влияет на качество и выход валовой продукции и сказывается на себестоимости произведенного урожая», - добавили в североказахстанском «Казгидромете».