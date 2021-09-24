Прогноз: весной 2022 года жилье подорожает на 20%-30%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев спрогнозировал рост цен на жилье весной 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается удешевления строительства: если в 2014-2015 гг. жилье третьего-четвертого класса продавали по $1,5-2 тысячи, сейчас продают по $750. Все компании сегодня работают на грани себестоимости. Дело не в том, что виноваты строительные компании, а в том, что сегодня само строительство подорожало на 35%-40%. Материалы подорожали от 60% до 90%», - сказал Талгат Ергалиев в кулуарах перед заседанием Союза строителей.

Вместе с тем, стоимость строительства, по его словам, поднялась всего на 15%.

«Проводя логическую цепочку, если само строительство подорожало на 35%-40%, а стоимость квадратного метра подорожала всего на 15%, значит, завтра мы ожидаем рост цен. Строители коммерческого жилья не могут в одночасье поднять цену, они будут ее поднимать потихоньку. И к весне 2022 года мы ожидаем рост цен примерно на 20%-30%. И это не просто анализ конкретно этого года, это анализ всего периода строительства», - заключил Т. Ергалиев.