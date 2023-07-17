Прогноз урожайности на 2023 год выпустил Казгидромет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно предварительным расчетным данным и с учетом сложившейся и ожидаемой агрометеорологической обстановки, метеорологи опубликовали урожайность по ряду культур в 2023 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Так, урожайность кукурузы на зерно прогнозируется в Жетысуской, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской области в основном выше среднемноголетних значений. Около многолетней нормы ожидается в Илийском районе Алматинской области, Жамбылском районе Жамбылской области и в окрестностях г. Туркестан.

Урожайность сахарной свеклы в Жетысуской и Жамбылской областях также ожидается выше многолетних значений.

Прогноз разработан при условии, что растения на полях получают вегетационную поливную норму воды. Однако, если нормы и сроки вегетационных поливов овощных культур не соблюдаются, то возможен недобор урожая по сравнению с прогнозным.

Урожайность яровой пшеницы в основных зерносеющих областях страны ожидается в основном около среднемноголетних значений.

Ниже нормы ожидается:

- урожайность в Мендыкаринском районе Костанайской области;

- в Павлодарском, Теренкольском и Успенском районах Павлодарской области.

Урожайность пшеницы прогнозируется выше среднемноголетних значений:

- в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области;

- в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области;

- в Актюбинской области и Западно-Казахстанской области.

Прогноз урожайности подсолнечника разрабатывается в РГП «Казгидромет» для Костанайской, Павлодарской, Абайской и Восточно-Казахстанская областей.

Согласно полученным предварительным расчетным данным урожайность подсолнечника в ожидается:

- около среднемноголетних значений - в Костанайской области и на

основной территории Павлодарской области, выше нормы в Щербактинском и

Успенском районах;

- выше среднемноголетних значений - в Абайской и Восточно-

Казахстанской областях.

Данный прогноз урожайности подсолнечника предварительный, в начале августа будет составлен окончательный прогноз с учетом метеорологических условий.