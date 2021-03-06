Прогноз «стабильный»: S&P подтвердило рейтинг экономики Казахстана на уровне «BBB-/A-3»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кредитное агентство Standard&Poor’s Global Ratings подтвердило рейтинг экономики Казахстана на уровне «BBB-/A-3», прогноз «стабильный». В соответствии с обновленными оценками кредитный рейтинг соответствует допандемическим показателям на уровне «BBB-/A-3», прогноз «стабильный», несмотря на устойчивую неопределенность экономической ситуации в мире и регионе, передает МИА «Казинформ».

Как отмечает S&P Global Ratings, факторами устойчивости кредитных рейтингов стали меры Правительства Республики Казахстан по сдерживанию проявлений пандемии на экономику, а также высокий уровень стабильности государственных институтов за счет преемственности власти.

Кроме того, по мнению агентства, рейтинг Казахстана поддерживается устойчивой фискальной позицией страны и низким уровнем внешнего долга. Рейтинговое агентство, наряду с другими передовыми международными финансовыми институтами, прогнозирует резкое восстановление национальной экономики уже в краткосрочной перспективе.

По оценкам агентства темпы роста ВВП в 2021 г. составят 3,2%. S&P отмечает, что основным фактором роста национальной экономики в 2021 году станет ненефтяной сектор, в частности строительство, сельское хозяйство, и обрабатывающая промышленность.

Ранее допандемические кредитные рейтинги Казахстана были подтверждены кредитными агентствами Fitch (19.02.2021) и Moody’s (17.02.2021).