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    11:27, 20 Февраль 2021 | GMT +6

    «Fitch Ratings» подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «стабильный»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» 19 февраля 2021 года подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «стабильный», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    По мнению агентства, стабильный рейтинг Казахстана отражает высокий уровень устойчивости экономики страны. Рейтинговое агентство отмечает, что, несмотря на неопределенность, связанную с ценами на нефть и распространением коронавирусной эпидемии в мире, в стране сохраняются низкий уровень государственного долга и значительный объем фискальных резервов, необходимых для смягчения существующих и потенциальных внешних шоков.

    Положительным фактором устойчивости кредитных оценок также является улучшение качества государственных институтов. Рейтинговое агентство «Fitch» отметило роль реального сектора, в том числе обрабатывающей промышленности, строительства и сельского хозяйства в обеспечении устойчивости национальной экономики в 2020 году.

    По оценкам агентства, темпы роста экономики в 2021 году составят 3,5%. Осуществляемая Национальным банком политика плавающего обменного курса, как отметило «Fitch Ratings», позволила абсорбировать шоки, а гибкость курса тенге стала заметным улучшением в механизме экономической политики со времени падения цен на нефть в 2014-2015 годах.

    В качестве ключевых факторов к последующему повышению суверенного кредитного рейтинга Казахстана агентство «Fitch Ratings» приводит дальнейшее проведение структурных институциональных реформ, направленных на повышение предсказуемости и эффективности экономической политики, а также продолжение реализации мер по диверсификации экономики и наращиванию фискальных резервов страны.

    Ранее, 17 февраля 2021 года, кредитное мнение касательно экономики Казахстана опубликовало кредитное агентство Moody’s. В соответствии с обновленным кредитным мнением рейтинг Казахстана соответствует допандемическим показателям Baa3 Прогноз «Позитивный».


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