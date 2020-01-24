Прогноз рынка труда до 2025 года разрабатывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разрабатывается прогноз рынка труда до 2025 года. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одно из Ваших поручений – обеспечение граждан работой, в том числе привлечение предпринимательству, также оказание поддержки для занятия бизнесом на дому. В стране создано 424 тысячи новых рабочих мест. 58 тысяч граждан получили льготные кредиты и государственные гранты. Правительством созданы 83 мобильных центра занятости. В результате безработица по сравнению с 2018 годом снизилась на 0,1%», - сообщил Бердибек Сапарбаев Главе государства в ходе расширенного заседания Правительства.

Он также отметил, что была внедрена информационная система Дорожной карты рабочих мест. В прошлом году Правительство утвердило 480 профессиональных стандартов.

«Мы разрабатываем прогноз рынка труда до 2025 года и Атлас новых профессий, также будет развиваться электронная биржа труда. Для удобства населения господдержку в социально-трудовой сфере необходимо объединить в единую программу «Әлеумет», - отметил заместитель Премьер-Министра РК.