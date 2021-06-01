Прогноз роста ВВП в Туркестанской области к 2025 году дали в Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил ожидаемые результаты по реализации Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализация Комплексного плана обеспечит к 2025 году создание порядка 40 тыс. новых рабочих мест, рост объемов инвестиции в основной капитал в три раза и промышленности на 35%, увеличение производительности труда на 52,1%, рост реальных доходов населения на 54,8%», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

В результате, по его словам, своевременной и полноценной реализации Комплексного плана реальный рост ВРП составит 6,3% в 2025 году.

Ранее глава Миннацэкономики представил проект Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы.

Кроме того, министр рассказал о планах по строительству заводов в регионе. «В сфере промышленности запланировано 26 мероприятий, в том числе строительство нефтеперерабатывающего завода, химического комплекса и завода по производству бытовой техники, а также предусматривается увеличение территории СЭЗ «ТURKISTAN» на 973 га и другие», - сказал Асет Иргалиев.



