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Прогноз рекомендованных сроков сева на 2022 год выпустил Казгидромет

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Марта 2022, 16:30
Прогноз рекомендованных сроков сева на 2022 год выпустил Казгидромет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно прогнозу в апреле температурный фон ожидается высоким на севере, западе и в центре страны, что способствует активному таянию снега на полях и может привести к иссушению верхнего слоя почвы, при кратковременных осадках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В связи с чем, оптимальные сроки сева яровых зерновых культур прогнозируются следующие:

в Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях в первой и второй декадах мая;

в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях в первой и второй декадах мая, в Уржарском районе ВКО в конце апреля,

в южных регионах в середине марта и в начале апреля, в предгорных районах в начале мая.

Более подробная информация о рекомендованных датах сева доступна в приложении для фермера.


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