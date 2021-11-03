Прогноз погоды на 4 ноября в Казахстане дали синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Большая часть РК будет находиться под влияние обширного антициклона. Ожидается погода без осадков. Лишь на юге, востоке и юго-востоке с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, где пройдет снег, в горных и предгорных районах юга и юго-востока – сильный снег. На западе, северо-западе, севере, востоке ожидаются туманы, на большей части республики усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на юго-востоке страны – гололед, низовая метель», - говорится в сообщении «Казгидромета».

В Туркестанской области на севере, западе и в горных районах ожидается усиление ветра 23-28 м/с, днем на горных перевалах 30 м/с и более.

На северо-востоке, юго-западе и в горных районах Жамбылской области – туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

На востоке, юге Алматинской области ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

На большей части Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с, в центре области с пыльной бурей.

В Мангыстауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем на юге, северо-востоке области с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром – туман, в Западно-Казахстанской на юго-западе области, в Северо-Казахстанской на большей части области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере и центре Атырауской области – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Костанайской, на севере Карагандинской областей ожидается туман.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана.