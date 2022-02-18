Прогноз погоды на 19 февраля в Казахстане дали синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 19 февраля 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Практический вся территория РК будет находится под влиянием антициклона, с чем ожидается погода без осадков, лишь на крайнем западе республики будет перемещаться ложбина циклона вызывая осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями. Местами по республики ожидаются туман, на юге, юго-востоке – усиление ветра», - говорится в сообщении синоптиков.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке области, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере области – туман.

В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-западе, юге Акмолинской области ожидается туман.

На севере Туркестанской, Актюбинской, северо-западе Атырауской, западе, севере Костанайской областей ожидается туман.