Прогноз погоды на 19 февраля в Казахстане дали синоптики
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 19 февраля 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«Практический вся территория РК будет находится под влиянием антициклона, с чем ожидается погода без осадков, лишь на крайнем западе республики будет перемещаться ложбина циклона вызывая осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями. Местами по республики ожидаются туман, на юге, юго-востоке – усиление ветра», - говорится в сообщении синоптиков.
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке области, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.
Днем на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед, на севере области – туман.
В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью и утром на северо-западе, юге Акмолинской области ожидается туман.
На севере Туркестанской, Актюбинской, северо-западе Атырауской, западе, севере Костанайской областей ожидается туман.
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