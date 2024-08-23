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    23:53, 22 Август 2024 | GMT +6

    Прогноз погоды в Казахстане на 23 августа

    Пасмурно дождь погода бұлтты жаңбыр ауа райы
    Фото: Kazinform

    Под влиянием северо-западного циклона на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на северо-западе, севере — сильный дождь, днем с градом. Лишь на западе, юге, крайнем юго-востоке и востоке республики ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе страны — ночью и утром туман, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Атырауской области, в области Абай, на севере области Улытау, на западе, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Мангистауской, на северо-западе Кызылординской, на западе, востоке Карагандинской областей сохранится высокая пожарная опасность.

    В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на западе, севере Алматинской, на северо-западе, в центре Мангистауской, на западе, юге, северо-востоке Атырауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Карагандинской областей, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге области Абай, на юге, юго-востоке Западно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Казахстан Регионы Казахстана Казгидромет
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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