Прогноз погоды в Казахстане на 23 августа

Под влиянием северо-западного циклона на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на северо-западе, севере — сильный дождь, днем с градом. Лишь на западе, юге, крайнем юго-востоке и востоке республики ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе страны — ночью и утром туман, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Атырауской области, в области Абай, на севере области Улытау, на западе, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Мангистауской, на северо-западе Кызылординской, на западе, востоке Карагандинской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на западе, севере Алматинской, на северо-западе, в центре Мангистауской, на западе, юге, северо-востоке Атырауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Карагандинской областей, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге области Абай, на юге, юго-востоке Западно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.