Прогноз погоды в Казахстане на 22 июня

На большей части территории РК по-прежнему сохраняется неустойчивая погода, с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, днем на западе, в горных районах юго-востока страны днем ожидается сильный дождь, на западе, севере с выпадением града, также по республике ожидается усиление ветра. Лишь на востоке, в центре погода будет без осадков, передает агентство Kazinform.

По данным синоптиков, днем в области Абай, Жетысу, в Кызылординской области, на юге, востоке Актюбинской, на западе, в пустынных районах Туркестанской, на западе, в центре области Улытау сохраняется сильная жара.

В Актюбинской, Алматинской, на севере, востоке области Улытау, на севере области Абай, на западе, в центре Карагандинской, на севере, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юге Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на северо-востоке Кызылординской, на западе, северо-востоке Мангыстауской, на севере, востоке области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, области Улытау, на юго-западе, юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на юге Костанайской, Карагандинской областей и в области Абай, на востоке области Жетысу, на севере, юго-востоке, в центре Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.