Прогноз погоды в Казахстане на 20 июня

На западе, востоке и в центре страны под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. На остальной части территории РК по-прежнему сохраняется неустойчивая погода, с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами, на севере, северо-западе страны – град, на юге – шквал, передает агентство Kazinform.

По данным синоптиков, по республике ожидается усиление ветра.

Днем в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской областях, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской сохраняется, области Улытау, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара.

В Актюбинской, Алматинской, на севере, востоке области Улытау, на севере, в центре области Абай, на западе, в центре Карагандинской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юге Акмолинской, на юге Восточно-Казахстанской, на северо-востоке Кызылординской, на побережье Мангистауской областей, на севере области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областях, области Улытау, на юго-западе, юге Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, в северной половине Алматинской, на юге Костанайской, Карагандинской областей и в области Абай, на востоке области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.