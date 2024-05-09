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    23:58, 08 Май 2024 | GMT +6

    Прогноз погоды в Казахстане на 9 мая

    люди
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 9 мая, передает агентство Kazinform.

    — С прохождением южного циклона, и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди с грозами, на северо-западе страны сильные дожди. Лишь на крайнем севере и востоке республики ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге — шквал, на северо-западе, севере град, на северо-западе, юге пыльная буря, — говорится в сообщении.

    На западе, юге Карагандинской, на севере, в центре области Улытау, на западе, пустынных районах Туркестанской областей, на юге области Абай сохраняется, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается чрезвычайная пожарноя опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Казгидромет Грозы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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