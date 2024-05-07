РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:53, 06 Май 2024 | GMT +6

    Прогноз погоды в Казахстане на 7 мая

    погода без осадков
    Фото: Гульмира Байзакова/ Kazinform

    С прохождением атмосферных фронтальных разделов в большинстве областей страны сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на юго-западе страны – сильный дождь, град. Лишь на западе, востоке, юге страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, востоке – туман. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Ночью на востоке Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, на северо-востоке Карагандинской, области Абай ожидаются заморозки 1-3 градусов, на востоке на поверхности почвы Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки 1 градус.

    На западе, севере, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Карагандинской, в центре области Улытау, на западе Кызылординской, на юго-западе Актюбинской областях сохраняется высокая пожарная опасность, на западе Туркестанской, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Казгидромет Грозы
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!