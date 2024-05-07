Прогноз погоды в Казахстане на 7 мая

С прохождением атмосферных фронтальных разделов в большинстве областей страны сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на юго-западе страны – сильный дождь, град. Лишь на западе, востоке, юге страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, востоке – туман. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Ночью на востоке Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях, на северо-востоке Карагандинской, области Абай ожидаются заморозки 1-3 градусов, на востоке на поверхности почвы Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки 1 градус.

На западе, севере, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Карагандинской, в центре области Улытау, на западе Кызылординской, на юго-западе Актюбинской областях сохраняется высокая пожарная опасность, на западе Туркестанской, на юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.