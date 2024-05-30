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    23:58, 29 Май 2024 | GMT +6

    Прогноз погоды в Казахстане на 30 мая

    погода, тучи, дождь
    Фото: freepik.com

    РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 30 мая, передает агентство Kazinform.

    Фронтальные системы сформируют неустойчивый харайтер погоды на большей части Казахстана, пройдут дожди с грозами, градом, порывистым ветром, в горных районах юго-востока осадки в виде дождя и снега, сильный дождь — на севере РК. Западные и южные регионы страны под влиянием антициклона сохранят погоду без осадков. На юго-западе республики ожидается пыльная буря, на севере, северо-западе в ночные и утренние часы — туман.

    Ночью на востоке области Восточно-Казахстанской, на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются заморозки 1-3 градуса.

    На юге, севере Атырауской, на западе, севере, в центре Западно-Казахстанской, на востокеобласти Жетысу, в центре, на северо-востоке Туркестанской области, на западе, востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на западе Актюбинской области сохраняется, на юге Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской ожидается высокая пожарная опасность.

    В пустынных районах Туркестанской области, на западе (в западной части Джаныбекского района) Западно-Казахстанской, на западе Атырауской областей сохраняется, на востоке Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Осадки Казгидромет Грозы Снег
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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