Прогноз погоды в Казахстане на 27 мая

РГП «Казгидромет» опубликовал прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 27 мая, передает агентство Kazinform.

— Циклон и связанные с ним холодные атмосферные фронты сохранят свое влияние на погоду большей части РК, пройдут ночью осадки, на востоке-сильные осадки (дождь, снег), на северо-востоке страны - сильные дожди. Лишь на юге страны под влиянием антициклона будет ясная погода, без осадков. По республике ожидается порывистый ветер, гроза, на севере — град, в центре — шквал, на юго-востоке в ночные часы — туман, — говорится в сообщении.

Ночью на западе Акмолинской, Карагандинской, на севере области Улытау, Северо-Казахстанской области, на поверхности почвы на севере, в горных районах Туркестанскойобластей ожидаются заморозки 1-2 градуса.

На юге Костанайской, западе, юге Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской областей, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

На юге области Абай, на востокеобласти Жетысу, в пустынных районах Туркестанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.