Прогноз погоды в Казахстане на 25 июля

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 25 июля представили в РГП «Казгидромет», передает Kazinform.

Северо-западный циклон и атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на восточную пололвину страны, вызывая дожди с грозами, град, шквал, на востоке страны — сильный и очень сильный дождь. В западной половине РК под влиянием поля повышенного давления ожидается жаркая и ясная погода. По республике прогнозируется усиление ветра, на юго-западе, юге с пыльной бурей, на северо-западе, севере, востоке ночью и утром — туман.

Днем ожидается очень сильная жара в Атырауской, на западе, севере, юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Актюбинской областей 41-42 градуса.

Днем ожидается сильная жара в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областях 35-39 градусов, в Мангистауской области 38-42 градуса, в Алматинской области и в области Улытау 35 градусов.

В Алматинской, Атырауской областях, на юге, востоке области Улытау, на юге, востоке Жамбылской области, на севере, западе Мангистауской, на западе, юге, северо-западе Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на западе Акмолинской, Карагандинской, на западе, юге Северо-Казахстанской, на востоке Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Жамбылской областях, на севере, юге, в центре Туркестанской, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на юге, востоке области Улытау, на северо-востоке, юге, в центре области Абай, на юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на востоке, юге Карагандинской, на севере, западе, юге, в центре Алматинской, на юге Костанайской, на западе, юге, востоке Актюбинской, на западе, юге, востоке Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на юго-западе Западно-Казахстанской, на востоке Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее РГП «Казгидромет» распространило штормовое предупреждение на 25–27 июля и последующие дни. Наиболее экстремальная жара ожидается в Мангистауской области, где 26–27 июля температура воздуха может достигнуть +43…+47 градусов.