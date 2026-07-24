Казахстан накроет экстремальная жара: в Мангистау ожидается до +47 градусов

РГП «Казгидромет» распространило штормовое предупреждение на 25–27 июля и последующие дни. Наиболее экстремальная жара ожидается в Мангистауской области, где 26–27 июля температура воздуха может достигнуть +43…+47 градусов , передает Kazinform.

По данным синоптиков, неблагоприятные погодные условия прогнозируются в следующих регионах:

Область Абай— 25 июля ожидаются дожди, грозы, местами сильные дожди, град, шквал, туман и порывистый ветер до 23 м/с. В ряде районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Акмолинская область — 25 июля прогнозируются дожди, грозы, град, шквал, туман и ветер с порывами до 20 м/с. На юго-западе ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе — высокая. С 27 июля по 1 августа ожидается сильная жара и сохранение высокой и чрезвычайной пожарной опасности.

Актюбинская область — 25–27 июля ожидается сильная жара до +35…+39 градусов, на юго-западе 25 июля — очень сильная жара до +41…+42 градусов. 26–27 июля температура повысится до +40…+43 градусов. С 26 по 31 июля прогнозируется сильная и очень сильная жара, а также высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Алматинская область — 25 июля в горных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы, ветер с порывами до 20 м/с. Днем воздух прогреется до +35 градусов. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Атырауская область — 25–27 июля ожидается очень сильная жара +40…+43 градуса, сильная жара +35…+39 градусов, ветер с порывами до 18 м/с и чрезвычайная пожарная опасность.

Восточно-Казахстанская область — 25 июля прогнозируются сильные дожди, грозы, град, шквал, туман, ветер до 20 м/с, в горных районах — очень сильный дождь. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Жамбылская область — 25 июля местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, град и ветер с порывами до 20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Область Жетысу — 25 июля на востоке и в горных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы и ветер с порывами до 20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Западно-Казахстанская область — 25 июля местами ожидается очень сильная жара +41…+42 градуса, 26–27 июля — +40…+43 градуса. Возможны грозы, град, шквал и ветер с порывами до 20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Карагандинская область — 25 июля ожидаются дожди, грозы, местами град и ветер с порывами до 18 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Костанайская область — 25–26 июля прогнозируется сильная жара до +35…+38 градусов, 27 июля на юге области ожидается очень сильная жара до +41 градуса. С 26 по 31 июля ожидается сильная и очень сильная жара, а также высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Кызылординская область — 25 июля местами ожидается пыльная буря и ветер с порывами до 20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. С 26 июля по 2 августа прогнозируется сильная жара и высокий уровень пожарной опасности.

Мангистауская область — с 25 июля по 1 августа сохраняется сильная и очень сильная жара. 26–27 июля температура достигнет +43…+47 градусов, ожидаются пыльные бури, ветер с порывами до 20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Павлодарская область — 25 июля ожидаются дожди, грозы, град и ветер с порывами до 20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Северо-Казахстанская область — 25 июля ночью и утром местами ожидается туман, днем ветер с порывами до 20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. С 27 июля по 1 августа прогнозируется сильная жара и дальнейшее повышение пожарной опасности.

Туркестанская область — 25 июля в горных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, шквал и ветер с порывами до 20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. С 26 июля по 2 августа прогнозируется сильная жара и высокий уровень пожарной опасности.

Область Улытау — 25–27 июля ожидается сильная жара +35…+39 градусов. С 26 по 31 июля прогнозируется сильная и очень сильная жара. На большей части области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане 25 июля ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем возможен град, ветер с порывами до 20 м/с.

В Алматы 25 июля прогнозируются кратковременный дождь и гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 25 июля ожидается северо-восточный ветер с порывами до 15–20 м/с.

По данным РГП «Казгидромет», в большинстве регионов страны на фоне сильной и очень сильной жары сохраняется высокий риск возникновения природных пожаров. Жителям рекомендуется соблюдать меры пожарной безопасности, избегать длительного пребывания на открытом солнце и следить за актуальными штормовыми предупреждениями.

Экстремальная жара в Казахстане перестает быть исключением. Почему это происходит и какие последствия изменение климата несет для здоровья людей, экономики и водной безопасности — читайте в материале корреспондента Kazinform.