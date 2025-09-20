РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:47, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Прогноз погоды в Казахстане на 20 сентября

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 20 сентября распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    Дождь Алматы Жаңбыр осень күз
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Большая часть территории РК по-прежнему будет находиться под влиянием Южного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним — ожидаются дожди с грозами, на востоке прогнозируются сильные дожди, возможно выпадение града, шквал.

    Лишь на северо-западе, юге страны под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков.

    По республике прогнозируется усиление ветра, на юге — с пыльной бурей, на севере, востоке, юго-востоке, в центре, в ночные и утренние часы — туманы.

    Ночью на западе, севере области Улытау ожидаются заморозки 1 градус.

    В области Жетысу, на севере Западно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на юге Магистауской, Костанайской областей ожидается высокая пожарная опасность.

    В Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областях, на западе, севере, в центре Жамбылской, на северо-западе, юго-востоке Мангистауской, на западе, юге, востоке Западно-Казахстанской, на юге Карагандинской области, области Улытау, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере, в центре Алматинской области, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Ранее штормовое предупреждение было объявлено в 16 областях Казахстана.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают