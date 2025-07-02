Прогноз погоды в Казахстане на 2 июля

— Погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, на западе, востоке с выпадением града, на востоке РК — шквал. Лишь на юге, юго-востоке республики ожидается погода преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на севере Казахстана ожидается туман, — сообщают синоптики.

На юге, востоке Алматинской, на востоке Жамбылской области и области Абай, на юге, западе Атырауской, на западе Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, Актюбинской, на западе, юге, в центре Мангистауской областей, на западе, юге области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, западе, в центре Алматинской, на западе, востоке, юге Карагандинской области, области Улытау, в центре Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, какая погода будет в июле по Казахстану.