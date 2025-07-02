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    00:15, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Прогноз погоды в Казахстане на 2 июля

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 2 июля распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — Погоду большей части территории республики будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, на западе, востоке с выпадением града, на востоке РК — шквал. Лишь на юге, юго-востоке республики ожидается погода преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы на севере Казахстана ожидается туман, — сообщают синоптики.

    На юге, востоке Алматинской, на востоке Жамбылской области и области Абай, на юге, западе Атырауской, на западе Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской, Актюбинской, на западе, юге, в центре Мангистауской областей, на западе, юге области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

    В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, западе, в центре Алматинской, на западе, востоке, юге Карагандинской области, области Улытау, в центре Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на юге области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    Ранее сообщалось, какая погода будет в июле по Казахстану.

    Теги:
    Погода Регионы Казгидромет
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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