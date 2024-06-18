Прогноз погоды в Казахстане на 18 июня

На большую часть территории РК по-прежнему будут сохранять свое влияние атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, на севере страны сильный дождь, ожидаются град, шквал. Лишь на юге ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По данным синоптиков, днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской областях сохраняется, в Алматинской области ожидается сильная жара.

На юге Атырауской, Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской области сохраняется, в Мангистауской области ожидается очень сильная жара.

В области Улытау, Жамбылской, Алматинской областях, на юге, севере в Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на побережье Мангыстауской, на западе, юге Акмолинской, на севере области Жетысу, в центре области Абай, на западе, в центре Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, на северо-западе, востоке Кызылординской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на западе, востоке, юге Жамбылской, в центре Алматинской, на юге Костанайской, Карагандинской областей, на востоке области Жетысу сохраняется, на юге области Абай, в центре, на юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.