Прогноз погоды на 24 августа в Казахстане

Под влиянием северо-западного циклона на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, на севере страны — сильный дождь. Лишь на западе республики ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере, северо-западе, востоке, в центре — град, шквал, на северо-западе страны — ночью и утром туман, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Атырауской области, в области Абай, на севере, востоке области Улытау, на западе, востоке, в центре Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке, северо-востоке Мангистауской, на северо-западе, в центре Кызылординской, на западе, востоке Карагандинской областей сохранится, на юго-востоке Павлодарской области, на севере области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на западе, севере Алматинской, на северо-западе, в центре Мангистауской, на западе, юге, северо-востоке Атырауской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Карагандинской областей, на юге области Улытау, на западе, северо-западе, юге области Абай, на юге, юго-востоке Западно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.