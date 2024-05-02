Прогноз погоды на 2 мая в Казахстане

Сегодня на большую часть Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, с ними пройдут дожди на востоке. Об этом на брифинге в СЦК сообщила пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова, передает корреспондент агентства Kazinform.

По республике ожидается усиление ветра, гроза, на юго-востоке — град, шквал, на юго-западе — пыльная буря, на северо-западе — туман.

— В ночные часы в Карагандинской области, в области Абай и Жетысу пройдут осадки. На востоке, в горных районах юго-востока — сильные осадки (дождь, снег). Ночью в Карагандинской, Восточно-Казахстанской области и в области Абай ожидаются заморозки до 1-3 градусов, — сказала Алина Исмагулова.

Она добавила, что на большей части Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Карагандинской, Актюбинской областей и в области Абай сохранится высокая пожарная опасность.