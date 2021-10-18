Прогноз по урожаю зерновой продукции озвучил министр сельского хозяйства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн-брифинге в СЦК министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев озвучил прогноз по урожайности зерновой продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, как мы знаем, в этом году урожай зерновой продукции был ниже, чем в прошлом году. По зерновым планируем, что у нас будет около 16 млн тенге. Урожайность средняя. Урожайность в целом на уровне 10 центнеров. Того объема, который мы сейчас собрали, хочу заверить, что этого объема будет достаточно, чтобы покрыть внутренние потребности. А внутренние потребности – непосредственно продуктовая пшеница для хлеба и продуктов питания. Определенно у нас 2 млн зерна уходит, как семенной материал, также используется зернофураж интенсивно в животноводстве. Соответственно, объем экспортного потенциала учитывает 3 млн тонн входящего в баланса зерна. Наш экспортный потенциал составляет около 6,5 млн тонн», - отметил министр сельского хозяйства.

Ербол Карашукеев отметил, что в целом FAO прогнозирует рост в среднесрочной перспективе на группу питания.

«Что касается внутренних цен, учитывая, что зерно, продукт его переработки – мука являются экспортным товаром, они зависят от конъюнктуры мировых цен на эти продукты. В целом в этой связи действительно происходит рост цен. Но, учитывая то, что была низкая урожайность в ряде регионов, соответственно, у фермеров были большие расходы, и себестоимость зерна выросла. В этой связи рост цен на зерно благоприятно с одной стороны скажется на финансовом состоянии фермеров, потому что за счет экспортной выручки нужно подготовить весь комплекс мероприятий, чтобы успешно провести весенне-полевые работы следующего года», - пояснил министр.

Ербол Карашукеев также добавил, что одним из важных вопросов является цена на социальный хлеб.

«Мы принимаем комплекс мер по обеспечению стабильности цен на хлеб. В первую очередь, обеспечение зерном, мукой всех предприятий, которые производят хлеб. Для этой цели вводим изменения в текущее законодательство, чтобы продовольственная контрактная корпорация из государственных резервов могла бы удешевленное зерно отправлять в мукомольное предприятие для производства муки для социального хлеба. Правительство держит вопрос на постоянном контроле. С регионами распределили роли до конца 2021 года. Регионы в стабилизационных фондах аккумулируют муку, чтобы из нее производить хлебобулочные изделия. После Нового года к этой работе присоединится Продовольственная контрактная корпорация. Как вы знаете, ПКК за счет форвардного закупа закупит около 680 тысяч тонн зерна, больше половины уже поставлено по форвардному закупу», - пояснил Е. Карашукеев.