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Прогноз по урожаю пшеницы озвучил глава МСХ
26 Июля 2022 12:41

Прогноз по урожаю пшеницы озвучил глава МСХ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане в этом году урожай пшеницы прогнозируется на уровне 13-13,5 млн тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая, что мы в этом году весенне-полевые работы в сроки провели, обеспечили сельхозтоваропроизводителей всем необходимым, у нас в этом году прогноз по пшенице составляет 13-13,5 млн тонн», - сказал Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, в этом году урожай ожидается больше прошлогоднего уровня.

«У нас, по сравнению с прошлым годом если брать, где-то на 15-20% урожай будет больше, на уровне среднегодовых значений за последние пять лет мы ожидаем урожай», - добавил Ербол Карашукеев.

Ранее сообщалось о том, что в РК намерены защитить сахарные заводы от зарубежного демпинга. «На сегодняшний день заводы в сезон, когда уже перестают потреблять в качестве сырья отечественную свеклу, начинают искать сахарный сырец, это биржевой товар, работают по спотовым ценам, выхватывают контракты, и при этом есть риск демпинга, то есть поступает более дешевый сахар из соседних стран. Это не дает «дышать» нашим заводам, они вынуждены останавливаться в такие моменты»,- сказал заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

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Автор:
Корреспондент
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