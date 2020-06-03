Прогноз по сбору урожая зерна озвучили в Минсельхозе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Урожай зерновых в этом году ожидается на уровне 18-18,5 млн тонн. Об этом заявили в Минсельхозе РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в ходе брифинга по итогам отчетной встречи, по прогнозу, урожая планируют собрать порядка 18-18,5 млн тонн зерна.
Между тем вице-министр МСХ РК Айдарбек Сапаров пояснил, какие факторы влияют на урожайность.
«Со стороны государства созданы все необходимые условия начиная с ГСМ, субсидирования, кредитования - все вопросы решены вовремя. По программе «Экономика простых вещей» выделено дополнительно 100 млрд тенге. Для получения хорошего урожая надо соблюдать агротехнологию. Агротехнология - это качественные семена, внесение удобрений и техника. Данные вопросы решаются на высоком уровне. Планируем по прогнозам урожай растениеводства ожидать в 18 млн тонн. Заранее говорить, что мы точно получим 18 млн тонн, пока рано. Мы вовремя провели посевную кампанию. В целом погодно-климатические условия влияет на урожайность и повлияет, как мы проведем уборочную кампанию», - сказал Айдарбек Сапаров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.
По данным ведомства, экспорт зерна может составить порядка 7-7,5 млн тонн.
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