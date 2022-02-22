Прогноз по росту курса доллара к тенге дал эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский экономист Галымжан Айтказин дал прогноз по курсу тенге на сегодня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера торги по паре USDKZT на KASE (Казахстанская фондовая биржа - прим. ред.) закрылись по 426,5 тенге за доллар США. Сегодня же высока вероятность, что курс американской валюты к тенге может резко подняться вплоть до 433-438, но со снижением RUBKZT до 5,39-5,45, а при самых пессимистичных сценариях - рост USDKZT до 442-447 тенге и сохранением RUBKZT около вчерашних значений в 5,57 тенге», - поделился эксперт.

На данный момент, как отметил эксперт, пара USDKZT растет в моменте до 432,2, что на 5 тенге или почти полтора процента больше вчерашней цены закрытия. Таким образом, курс доллара США к тенге приближается к оптимистичному прогнозному диапазону.

При этом вероятность пессимистичного сценария значительна мала по сравнению с оптимистичным вариантом.

Тем временем, в обменниках Нур-Султана и Алматы доллар США продают по 433 тенге.

«В целом, ничего катастрофичного для курса тенге мы в моменте не наблюдаем. Его динамика адекватно отражает ситуацию на внешних рынках, которая к тому же пока что положительна сглажена действием налоговой недели в Казахстане», - пояснил Г. Айтказин.

Он добавил, что на фоне того, что в Нью-Йорке началось экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за признания Россией ДНР и ЛНР котировки Brent впервые с сентября 2014 года пробили отметку в 97 USD за баррель, а курс доллара США к рублю превысил 80,3, что очень близко к историческим пикам.