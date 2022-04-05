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    12:37, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Прогноз по эпидситуации в Казахстане озвучила Ажар Гиният

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала прогноз по эпидемиологической ситуации, связанный с коронавирусной инфекцией в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В мире еще ситуация неспокойная. Вы видите, в Китае идет рост коронавирусной инфекции, связанный с «омикроном». В некоторых европейских странах идет рост. Но в целом, по данным Всемирной организации здравоохранения, за последнюю неделю общий показатель идет на снижение», - отметила Ажар Гиният.

    «В стране все спокойно, поэтому мы все ограничительные меры сняли, но контроль, надзор по границе идет, кто заходит к нам в страну, всех проверяем. Обязательно должна быть вакцинация и отрицательный ПЦР-тест», - рассказала глава Минздрава журналистам после заседания Правительства.

    Напомним, что ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала убийство врача, произошедшее в Алматы.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Правительство РК Главная Минздрав РК Ажар Гиният
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