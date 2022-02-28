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Прогноз эпидситуации по КВИ представили в Минздраве РК

28 Февраля 2022 21:57
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Прогноз эпидситуации по КВИ представили в Минздраве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения - Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на расширенном заседании коллегии Министерства здравоохранения озвучила обновленный прогноз эпидемиологической ситуации по COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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«При оптимистичном сценарии: при соблюдении мер профилактики до 250 случаев в сутки в марте 2022 года. При реалистичном сценарии до 310 случаев в сутки в марте 2022 года. При пессимистичном сценарии – до 360 случаев в сутки», - сообщила главный госсанврач.

Она отметила, что благодаря постоянному совершенствованию подходов к профилактике, лечению, введению ограничительных мер максимальный предел распространения пятой волны, связанный с циркуляцией штамма Омикрон, снизился, и продолжительность роста заболеваемости сократилась до одного месяца, в то время как в ряде других стран мира она составляет более 2 и 3 месяцев.

Ключевую роль в борьбе с КВИ стала кампания по вакцинации населения. На сегодняшний день 10,2 млн человек получили одну дозу вакцины, что составляет 53,7% от общего населения.

В свою очередь с ноября 2021 года началась ревакцинация населения против КВИ, которую уже прошли 2,5 млн человек или более 56% населения, подлежащего вакцинации.

Помимо борьбы с коронавирусной инфекцией, санэпидслужба обеспечивала мониторинг эпидемиологической ситуации в природных очагах и оперативное реагирование на другие инфекционные заболевания.

«Не зарегистрирована заболеваемость особо опасными инфекциями, за исключением сибирской язвы. Снижена заболеваемость по 33 инфекционным заболеваниям», - проинформировала Айжан Есмагамбетова.

В течение 2021 года проводился госсанэпиднадзор за эпидемиологически значимыми объектами, факторами среды обитания человека, продукцией и товарами.

Учитывая значимость соблюдения противоэпидемических мероприятий и профилактики коронавирусной инфекций, большое внимание уделялось соблюдению противоэпидемических требований в организациях образования.

«На объектах образования здравоохранения выявлены нарушения не только противоэпидемического режима но и параметрам освещенности, соответствия мебели росту и возрасту детей.

Она рекомендовала местным исполнительным органам, руководителям управлений здравоохранения и образования взять на особый контроль данный вопрос и обеспечить соблюдение и реализацию противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях и объектах образования. Сохранить темпы ревакцинации подлежащего населения.


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#Минздрав РК   #Коронавирус в РК  
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