Прогноз экономического роста страны озвучил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о перспективах экономического роста страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мировой экономический кризис не обошел стороной Казахстан – в прошлом году внешний товарооборот составил 85 млрд долларов, сократившись в сравнении с 2019 годом на 13%. Вместе с тем отрадно, что казахстанский экспорт несырьевых товаров менее значительно – на 2,8% и составил 15 млрд долларов. В этот кризисный год нам удалось привлечь более 18 млрд долларов прямых иностранных инвестиций», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов.

По словам Президента, в прошлом году с иностранным участием введен в эксплуатацию 41 инвестиционный проект на общую сумму в 1,6 млрд долларов. Создано более 7 тысяч рабочих мест.

«По мере восстановления мировой экономики, Казахстан также наращивает темпы экономического роста. По прогнозу нашего Правительства этот рост составит минимум 3,5%, ожидаем, возможно, и большего роста. Помимо внутреннего потребления инвестиций, наша экономическая модель рассматривает экспорт как важнейший фактор экономического развития», - отметил Глава государства.

«Мы оцениваем дополнительный экспортный потенциал обрабатывающей промышленности в 10 млрд долларов, экспортный потенциал сферы услуг еще в 10 млрд долларов. Среднесрочной целью является увеличение объемов несырьевого экспорта, включая услуги до 41 млрд долларов к 2025 году», - заключил Президент.

Напомним, 33-е Пленарное Заседание Совета иностранных инвесторов под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева началось в формате онлайн. В ходе заседания Президент РК Касым-Жомарт Токаев объяснил необходимость развития экспорта обработанной продукции.