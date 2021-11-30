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Прогноз цен на жилье озвучил Бейбут Атамкулов

30 Ноября 2021 00:33
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Прогноз цен на жилье озвучил Бейбут Атамкулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов озвучил прогноз цен на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вы можете спрогнозировать с ценами (на жилье - прим.) в будущем? Они стабилизируются или все равно будут расти, рынок будет заставлять повышать эти цены? Ваш прогноз какой?» - спросил ведущий программы «Национальный интерес» Ерлан Бекхожин на телеканале «Хабар».

«Мой прогноз, что цены стабилизируются в связи с тем, что спрос удовлетворяется новыми квадратными метрами, которые сегодня наши компании в строительной отрасли запускают», - сказал Бейбут Атамкулов.

Также министр ответил на вопрос, почему не хватает рабочих сил в отрасли строительства.

«Мы обратили внимание, что у нас не хватает крановщиков. Не хватает сварщиков. При том, что огромная часть молодежи, работоспособного населения где-то ищет работу, есть рабочие места - у нас парадокс. Мы работаем с Министерством образования и привлекаем наши ассоциации. У нас сформирован список рабочих профессий, которые нужны», - сказал глава МИИР РК.

«Сегодня некоторые рабочие специальности имеют высокий уровень оплаты, и мы не можем найти специалиста. У нас следующий уровень дальнейшего развития общества, когда следующее поколение идет в инженерные, рабочие специальности. Мы можем гордиться некоторыми направлениями, где у нас простыми рабочими работают выпускники высших учебных технических заведений», - отметил Б. Атамкулов.

Ранее глава ведомства пояснил ситуацию касательно рынка жилья и объяснил, в связи с чем выросли цены.

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#Строительство   #Жилье   #Цены и тарифы  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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