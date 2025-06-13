Профстандарты с ИИ в восьми отраслях разрабатывают в Казахстане

Пилотное внедрение состоится в Алматы и Костанае. Параллельно разрабатываются 60 профстандартов с использованием ИИ, охватывающих 336 профессий в восьми отраслях, включая машиностроение.

Также для повышения квалификации инженерно-технического персонала внедряется программа стажировок на зарубежных предприятиях с софинансированием 50% от республиканского бюджета и 50% от собственных средств предприятий. Это позволяет перенимать передовой опыт и адаптировать его к условиям Казахстана.

В целях устранения дефицита квалифицированных кадров в химической промышленности Казахстана реализуются конкретные меры. Например, в вузах Satbayev University, КазНУ, КазНИТУ и колледжах - Таразский химико-технологический колледж, расширены государственные образовательные гранты, направленные на подготовку специалистов для химической отрасли. В 536 колледжах страны внедрены дуальные образовательные программы совместно с промышленными предприятиями, в рамках которых студенты проходят производственную практику с последующим трудоустройством.

Также ряд предприятий берут на себя расходы по обучению специалистов. В рамках программы «Болашак» и прямых международных партнерств осуществляется подготовка инженерных кадров для высокотехнологичных направлений отрасли, включая автоматизацию, химическую безопасность и экологический мониторинг.

В рамках популяризации профессии геолога для формирования будущих кадров для геологической отрасли, наблюдается увеличение количества выпускников вузов геологической сферы. Если в 2022 году выпустились 1224 специалиста, то к 2024 году специальность в области горного дела и геологии окончили более 3 тыс. специалистов. Согласно данным Сатпаевского технического университета, по специальности трудоустраиваются 98% выпускников.

Напомним, согласно новому исследованию Международной организации труда ИИ повлияет на каждое четвертое рабочее место в мире.