Профстандарт психолога разработали в Казахстане — проект Минтруда

Министерство труда и социальной защиты населения вынесло на публичное обсуждение проект приказа об утверждении профессионального стандарта психолога, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ разработан в соответствии с Законом РК «О психологической деятельности» и направлен на установление единых требований к профессиональной деятельности психологов.

Согласно проекту, основной целью работы психолога является оказание квалифицированной, этичной и научно обоснованной психологической помощи.

Стандарт предусматривает проведение психологической диагностики, консультирования, коррекции, реабилитации, абилитации, психопрофилактики и психологического просвещения.

Профессиональный стандарт будет распространяться на психологов, работающих в организациях образования, здравоохранения и социальной защиты, а также занимающихся частной практикой.

Отдельно в документе обозначена работа с детьми и подростками, лицами с ограниченными возможностями и нарушениями развития, а также физическими и юридическими лицами, обращающимися за психологической помощью.

Как отмечается в проекте, документ разработан также для реализации положений Закона «О профессиональных квалификациях», формирования единого методологического подхода к квалификационным требованиям и повышения качества подготовки специалистов.

Публичное обсуждение проекта продлится до 11 сентября 2026 года.

В июле 2026 года Президент Казахстана подписал закон о психологической деятельности.