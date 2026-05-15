Профстандарт для наставников на производстве появится в Казахстане

В Казахстане утвердили профессиональный стандарт «Наставничество на рабочем месте», передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующий приказ министра труда и социальной защиты населения РК подписан 5 мая 2026 года.

Документ определяет требования к наставникам предприятий и организаций, которые обучают работников непосредственно на производстве, а также сопровождают профессиональную практику студентов колледжей, вузов и слушателей обучающих центров.

Согласно стандарту, наставником считается квалифицированный работник, владеющий производственными технологиями или навыками в сфере услуг и осуществляющий обучение на рабочем месте.

Профессиональный стандарт будет использоваться при организации деятельности наставников, разработке программ их подготовки, а также для признания квалификации специалистов, занимающихся производственным обучением.

Кроме того, стандартизация функций наставников позволит определять трудозатраты специалистов и учитывать их при финансировании и выплате вознаграждения.

Документ предусматривает три уровня квалификации наставников.

На четвертом уровне наставники обучают новым производственным навыкам рабочих, учащихся обучающих центров и студентов колледжей по направлению подготовки «квалифицированный рабочий».

Пятый уровень предполагает обучение профессиональным компетенциям студентов колледжей и вузов по программам подготовки специалистов среднего звена.

На шестом уровне наставник выступает экспертом, передающим профессиональный опыт студентам вузов, новым сотрудникам и работникам, проходящим повышение квалификации.

Также для новых работников предусмотрена функция производственной адаптации перед началом обучения на рабочем месте.

Приказ вводится в действие с 24 мая 2026 года.

