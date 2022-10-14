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Профсоюзы во Франции после встречи с руководством TotalEnergies решили продолжить забастовку
14 Октября 2022, 15:09

Профсоюзы во Франции после встречи с руководством TotalEnergies решили продолжить забастовку

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня два французских профсоюза CFDT и CFE-CGC объявили о предварительном соглашении с руководством нефтяной компании TotalEnergies в части повышения заработной платы работников, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Под давлением правительства профсоюзы и руководство TotalEnergies провели в четверг переговоры в пригороде Парижа с целью разрешить 18-дневный кризис.

С 27 сентября во Франции бастуют работники нефтеперерабатывающих заводов. Шесть из семи НПЗ Франции приостановили работу, два из которых принадлежат американской Esso-ExxonMobil, четыре – французской TotalEnergies. Забастовка привела к сильному кризису, в результате которого бензина не хватало почти на каждой третьей автозаправочной станции Франции.

В ходе переговоров два профсоюза CFDT и CFE-CGC объявили о достижении договоренности с руководством нефтяной компании. Тем не менее, профсоюз CGT (Confédération Générale du Travail) вышел из переговоров.

Представитель CGT Алексис Антониоли назвал состоявшиеся переговоры фарсом и оценил предложения TotalEnergies в значительной степени недостаточными.

«Это ничего не изменит в решимости или мировоззрении забастовщиков», сказал Алексис Антониоли.

Французские железнодорожники и государственные служащие, представленные профсоюзом CGT, проголосовали за то, чтобы теперь присоединиться к бастующим сотрудникам нефтеперерабатывающих заводов.

Требования профсоюзов сводятся к повышению заработной платы работников на фоне высокой инфляции, к справедливому распределению прибыли, которую по мнению работников, нефтяные компании дополнительно получают в связи с ростом цен на энергоносители.


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