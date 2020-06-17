Профсоюзы Казахстана и Узбекистана оказали помощь жителям Мактаарала на 66 млн тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В среду, 17 июня, Мактааральский район Туркестанской области посетили председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин и председатель Совета профсоюзов Джизакской области Узбекистана Нусуратулла Пардаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации профсоюзов РК.

В состав делегации вошли руководители членских организаций Федерации – председатель Республиканского отраслевого профсоюза работников образования и науки Айгуль Мукашева, председатель Казахстанского отраслевого профсоюза нефтегазового комплекса Султан Калиев, Отраслевого профсоюза работников химической, нефтегазовой и родственных отраслей промышленности Керим Примкулулы, руководитель «Профцентра Шымкент» Берик Бекжанов и общественный деятель Копен Амирбек.

Сегодня по обоюдной договоренности Федерация профсоюзов Республики Казахстан (ФПРК) и Федерация профсоюзов Узбекистана (ФПУ) оказали солидарную благотворительную помощь жителям поселков, пострадавших от затопления в результате разрушения Сардобинского водохранилища в Узбекистане в начале мая.

Казахстанская и узбекская делегации ознакомились с ходом восстановительных работ в поселках «Оргебас» и Фирдоуси, строительством жилья для жителей населенных пунктов «Достық», «Жеңіс», «Жаңа-тұрмыс», оставшихся без крова из-за ЧС.

В поселке «Мырзакент» состоялась встреча лидеров и представителей ФПРК и ФПУ с местными жителями и директорами общеобразовательных школ им. Аманжолова, Мусрепова, Фирдоуси и поселка «Нурлы жол».

Обращаясь к жителям Мактааральского района, председатель Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин отметил, что весь народ Казахстана с первых дней техногенной катастрофы на Сардобинском водохранилище протянул руку помощи жителям населенных пунктов, пострадавших от затопления. Федерация профсоюзов РК также не могла остаться в стороне. Председатель ФПРК напомнил, что в народе издревле существует традиция «жылу дәстүрі».

«Традиция делиться своим теплом с нуждающимся в крови казахского народа. Поэтому мы сегодня здесь. Выражаю огромную благодарность Президенту и Правительству Казахстана за оперативное принятие решения проблем жителей пострадавших населенных пунктов. В свою очередь, по обоюдной договоренности с нашим партнером – Федерацией профсоюзов Узбекистана решено оказать солидарную поддержку жителям поселков Мактааральского района на общую сумму 66 миллионов тенге. Помощь наша целенаправленная. Сегодня мы передаем четырем общеобразовательным школам полные комплекты интерактивных компьютерных классов», - сообщил С. Даулеталин.

По его словам, случившаяся катастрофа стала для всех серьезным испытанием на прочность, но не сломила стойкости духа и еще более сплотила братские народы.

«Как говорят в народе: «Бірлігі бар елдің, белін ешкім сындырмас». Наша сила в единстве. Каждый казахстанец проявил готовность подать руку помощи пострадавшим собратьям, поддержал нас и братский узбекский народ», – подчеркнул глава Федерации профсоюзов.

Глава ФПРК вручил директорам общеобразовательных школ им. Аманжолова, Мусрепова, Фердоуси и поселка «Нурлы жол» сертификаты на получение комплектов из 25 ноутбуков, 25 парт и 50 ученических стульев, 2 принтеров и одной интерактивной мультимедийной доски.

Кроме того, 100 жителей пострадавших от затопления поселков получили возможность пройти оздоровительные процедуры в пяти профсоюзных санаториях ФПРК: «Коктем», «Мерке», «Манкент», «Жанакорган» и «Щучинский». Бесплатные путевки были вручены пенсионерам, учителям, а также представителям многодетных и малообеспеченных семей.

Ощутимую поддержку учителям пострадавшего района оказал Республиканский Отраслевой профсоюз работников образования и науки - 365 членов профсоюза образования получили в качестве материальной помощи по 35 тысяч тенге. Всего членскими организациями Федерации профсоюзов РК оказана помощь на сумму 50 млн. тенге.

В свою очередь возглавивший «Караван дружбы» из Узбекистана, председатель Совета профсоюзов Джизакской области, депутат Сената Узбекистана Нусуратулла Пардаев подчеркнул, что братские отношения и добрососедство являются основой дружбы казахского и узбекских народов и одним из приоритетов руководства Узбекистана.

«Сегодня утром казахстанско-узбекскую границу пересек наш «Караван дружбы». Мы так же, как и Федерация профсоюзов Казахстана не могли остаться равнодушными к этой беде братского народа и присоединились к акции наших казахстанских коллег по оказанию благотворительной помощи пострадавшим», - отметил глава узбекской делегации.

Профсоюзы Узбекистана привезли гуманитарную помощь на общую сумму 16 миллионов тенге, в том числе товары первой необходимости – строительные материалы, постельные принадлежности и продукты питания.

Общественный деятель, известный сатирик Копен Амирбек в свою очередь выразил слова благодарности в адрес двух крупнейших профсоюзных объединений Казахстана и Узбекистана.

«В народе говорят: «Чужой беды не бывает». Федерация профсоюзов в очередной раз доказала свою приверженность и профсоюзным принципам единства, солидарности и сопричастности. От имени своих земляков выражаю профсоюзам Казахстана и Узбекистана огромную благодарность. У узбекского народа есть пословица: «Если ваш друг - казах, вы не потеряетесь в пути», - сказал К.Амирбек.

Слова благодарности в адрес профсоюзов Узбекистана и Казахстана за проявленную инициативу и значимый вклад в восстановление жизнедеятельности района выразили и жители Мактааральского района.

Директор школы-гимназии им. Абылай-Хана Бауржан Абилов благодарен профсоюзам обеих стран за помощь и внимание детям.

«Спасибо, что подумали о детях – о будущем нашей страны. Новые компьютерные классы, оснащенные современным мультимедийным оборудованием станут гордостью наших школ и станут хорошим подспорьем в получении знаний», - добавил он.

Ранее состоялась встреча председателя Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталина с акимом Туркестанской области Умирзаком Шукеевым, в ходе которой глава региона также поблагодарил Федерацию профсоюзов РК за проявленное внимание и поддержку людям, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

Стороны обсудили дальнейшие пути взаимодействия социальных партнеров в рамках Меморандума, подписанного в октябре прошлого года. По информации Председателя ФПРК, к сожалению, по республике наблюдается рост фактов производственного травматизма. Так, по данным за пять месяцев, с начала года в результате травм, полученных на рабочем месте на предприятиях Казахстана, пострадали 552 человека, 65 человек погибли. В том числе в Туркестанской области произошло 29 несчастных случая на производстве, пострадали 34 человека, 5 погибли. По словам Сатыбалды Даулеталина, в большинстве своем эти трагические случаи произошли на предприятиях, где нет производственных советов и технических инспекторов по безопасности и охране труда.

Отдельное внимание в ходе беседы уделено вопросам социальной поддержки работников образования в период пандемии COVID-19. В частности, как подчеркнул Председатель ФПРК, работникам образования в Шардаринском районе из местного бюджета не производится оплата за коммунальные услуги, в Казыгуртском, Тулькубасском и Шардаринском районах не проводятся бесплатные медицинские осмотры.

В свою очередь аким Туркестанской области отметил особую значимость затрагиваемых вопросов. Стороны договорились уже в ближайшее время вынести на рассмотрение трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений все актуальные вопросы, касающиеся трудовой сферы.

В завершение встречи аким Умирзак Шукеев отметил важную роль профсоюзов страны в защите социально-трудовых прав работников.

18 июня рабочая поездка председателя ФПРК продолжится встречами с трудовыми коллективами региона и профсоюзным активом Туркестанской области.