Профориентация будущего: педагоги и бизнес объединяют усилия

Международная научно-практическая конференция «Карьерное образование в эпоху перемен: от региональных вызовов к системным решениям» объединила около 300 специалистов — педагогов, директоров школ, профориентаторов, а также международных и казахстанских экспертов.

Форум стал масштабной площадкой для обсуждения того, как система профориентации должна адаптироваться к стремительным социально-экономическим изменениям и потребностям рынка труда будущего.

Мероприятие прошло при участии представителей управления образования Атырауской области, образовательных организаций региона и зарубежных партнеров. В пленарной части выступили заместитель руководителя областного управления образования Света Аманшиева, представители Палаты предпринимателей «Атамекен», Canadian International School, Политехнического колледжа корпорации «Казахмыс», Высшего колледжа APEC PetroTechnic и школ Карагандинской области.

Директор филиала Института профессионального развития «Өрлеу» по Атырауской области Маржан Галимжанова подчеркнула, что именно качественная система образования определяет устойчивость экономики и профессиональную компетентность граждан.

— Укрепление партнерства между школами и работодателями — ключевое условие подготовки учащихся к будущему рынку труда. Совместные проекты помогают школьникам не только осознанно выбирать профессию, но и понимать реальные потребности отраслей, — отметила она.

По ее словам, введение штатных педагогов-профориентаторов и внедрение современных технологий консультирования дает школам возможность оперативно реагировать на изменения на рынке труда и предоставлять молодежи актуальные рекомендации.

Фото: Образовательный фонд The Ulytau Educational Foundation

Главной целью конференции стало обсуждение системных подходов к развитию карьерного образования в условиях постоянных трансформаций. Участники рассмотрели современные методы интеграции карьерного консультирования, обменялись практиками формирования осознанного профессионального выбора и обсудили региональные вызовы, влияющие на подготовку кадров.

Конференция стала платформой, объединяющей государственные структуры, бизнес-сообщество и образовательные организации. Организаторами выступили благотворительный фонд The Ulytau Educational Foundation, акимат и управление образования Атырауской области, НПП «Атамекен», Высший колледж APEC PetroTechnic, центр «Өрлеу» и Canadian International School Astana.

Фото: Образовательный фонд The Ulytau Educational Foundation

Завершилось мероприятие круглым столом «Вместе к будущему: роль партнерства школы и бизнеса в адаптации молодежи к современным карьерным трендам и вызовам», где представители корпоративного сектора региона обсудили взаимодействие с образовательными учреждениями.

Президент BRIF Research Group Александр Рузанов представил исследование о настроениях и карьерных ожиданиях казахстанской молодежи, обозначив ключевые тенденции в системе «предприятие — школа». Также выступили представители Petrocouncil и фонда The Ulytau Educational Foundation.

Директор фонда The Ulytau Educational Foundation Марина Хан подчеркнула, что эпоха непрерывного образования требует обновленных подходов.

— Сегодня человек учится всю жизнь, и потому школьное карьерное образование приобретает совершенно иное значение. Бизнес, государственные органы и образовательные учреждения должны объединить усилия, чтобы школьники взаимодействовали с будущими работодателями еще в годы учебы. Мы готовы делиться опытом. Наша экспертиза и инновации помогают изменить содержание и методы карьерного образования на пользу стране. Мы будем рады сотрудничать с социально-ответственными, нацеленным на устойчивое развитие региона компаниями, — сказала она.

Модератор круглого стола, соучредитель Business Advancement School Айжан Хамитова, отметила, что конструктивный диалог помогает укрепить связь между рынком труда и школами. Обсуждение показало: бизнес готов участвовать в подготовке молодых специалистов, а системный подход к профориентации делает этот процесс более эффективным. Итоги встречи подтвердили важность совместной работы, которая позволяет школьникам ориентироваться в современных карьерных трендах и уверенно выбирать востребованные профессии будущего.