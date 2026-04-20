Профилактика правонарушений станет общей задачей государства и общества — Бектенов

— Главой государства в конце прошлого года подписан Закон «О профилактике правонарушений», в соответствии с которым расширены перечень субъектов профилактики правонарушений и состав Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. В принятой на всенародном референдуме Конституции одним из основополагающих закреплен принцип «Закон и Порядок», направленный на укрепление правового государства, обеспечение общественной безопасности и «нулевой терпимости» к правонарушениям. Одним из законодательных новшеств является вовлечение всех госорганов, граждан и местного сообщества в работу по профилактике правонарушений. Это наша общая задача, — подчеркнул Премьер-министр Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства отметил, что дальнейшая деятельность МВК будет направлена на обеспечение реализации и закрепление конституционного принципа «Закон и Порядок».

Концепция направлена на консолидацию усилий государственных органов и институтов гражданского общества в формировании целостной системы профилактики правонарушений. Ключевыми ее элементами являются раннее предупреждение, межведомственное взаимодействие и развитие инфраструктуры безопасности.

В рамках соответствующего Плана действий принят ряд мер:

Со 2 марта 2026 года вступил в силу новый Закон «О профилактике правонарушений».

В целях противодействия интернет-мошенничеству введена биометрическая идентификация абонентов сотовой связи, а также подписана Конвенция ООН по противодействию киберпреступности.

Утверждены План противодействия насилию в сфере быта и Правила оказания психологической помощи агрессорам. Порядка 1 тыс. гражданам в прошлом году назначена психологическая коррекция.

Введена уголовная ответственность за сталкинг и принуждение к вступлению в брак.

Реализованы меры профилактики рецидивной преступности путем усиления контроля за поведением ранее судимых лиц с применением электронных браслетов.

Фото: Правительство РК

По данным МВД, внедрение новых форматов и совершенствование законодательства обеспечило снижение уровня преступности в Казахстане на 6% в прошлом году, за 1 квартал текущего года — на 9%. Вместе с тем министр внутренних дел Ержан Саденов указал на ряд вопросов, требующих усиления мер со стороны акиматов Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей, области Абай. В частности, речь идет о строительстве и реконструкции полицейских пунктов, установке автоматических систем фиксации нарушений ПДД, развитии инфраструктуры связи.

Премьер-министр акцентировал внимание на неисполненных задачах по укреплению материально-технической базы правоохранительных органов в ряде регионов. Акиматам поручено провести детальный анализ и обеспечить в текущем году полную реализацию всех мероприятий.

О принимаемых мерах по правовому просвещению граждан доложила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева. Информационная работа ведется по таким направлениям, как разъяснение норм законодательства, профилактика правонарушений, борьба с мошенничеством и коррупцией.

Руководитель Правительства отметил положительную динамику в вопросе правового просвещения граждан и поручил Министерству культуры и информации совместно с заинтересованными государственными органами обеспечить ее дальнейшее развитие, в том числе за счет адресной работы с целевыми группами и использования актуальных инструментов взаимодействия с населением.

Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев доложил о проводимой работе по защите персональных данных граждан.

В целях противодействия киберпреступности в Казахстане увеличены размеры штрафов в сфере информационной безопасности — от 100 до 1000 МРП, в сфере защиты персональных данных — от 1000 до 2000 МРП. Внедрена биометрическая аутентификация для операторов, осуществляющих обработку персональных данных ограниченного доступа. Кроме того, введены требования по недопущению пропуска несанкционированного трафика (фрода), обязательному наличию антифрод-центров у операторов связи и интеграции с антифрод-центром Национального банка. Также введено регулирование ввоза и регистрации SIM-карт и ряд иных мер.

— Киберпреступники зачастую оперативнее пользуются современными цифровыми технологиями. Нужны более действенные меры противодействия интернет-мошенничеству. МВД совместно с заинтересованными госорганами поручаю внести дополнительные предложения по механизмам блокировки мошеннических транзакций, а также обмену данными между госорганами и банками по выявлению лжеколл-центров. Ускорить внедрение проекта «Цифровой полицейский», а также расширить практику киберволонтерства и подготовку кадров, — отметил Премьер-министр.

Также поручено в кратчайшие сроки завершить работу по согласованию проекта закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях».

Рассмотрена проводимая местными исполнительными органами работа по ресоциализации ранее судимых лиц.

Премьер-министр дал ряд поручений по данному направлению в связи с предстоящей амнистией.

В сфере семейно-бытового насилия необходимо усилить профилактическую и межведомственную работу. Министерству здравоохранения поручено расширить охват психологической коррекцией лиц, склонных к насилию, а также повысить доступность услуг кризисных центров. Акиматам — усилить взаимодействие всех уполномоченных органов с рассмотрением данного вопроса на заседаниях региональных комиссий.

Премьер-министр отметил, что одним из приоритетных направлений акиматов должно стать строительство объектов для органов полиции, в том числе посредством использования механизмов ГЧП. Задача местных исполнительных органов — обеспечить безопасность на территориях населенных пунктов.

По итогам рассмотрения вопроса Олжас Бектенов поручил МВД усилить координацию для качественного исполнения мероприятий Концепции обеспечения общественной безопасности.