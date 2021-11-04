Профицит электроэнергии позволяет привлекать крупные инвестиции в Экибастуз - Президент

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Некоторые из моногородов сумели адаптироваться к рынку, диверсифицировали свою экономику. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый из 27 моногородов страны имеет различные перспективы развития: от устойчивого экономического роста до глубокой стагнации. Некоторые из них сумели адаптироваться к рынку, диверсифицировали свою экономику», - отметил Глава государства.

По словам Президента, после придания Туркестану статуса областного центра «второе дыхание» обрел Кентау.

«Продолжается процесс диверсификации экономики Экибастуза. Профицит электроэнергии позволяет привлекать крупные инвестиции в обрабатывающий и сервисный сектора города», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства отметил снижение численности населения моногородов.