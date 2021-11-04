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    13:38, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Профицит электроэнергии позволяет привлекать крупные инвестиции в Экибастуз - Президент

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    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Некоторые из моногородов сумели адаптироваться к рынку, диверсифицировали свою экономику. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Каждый из 27 моногородов страны имеет различные перспективы развития: от устойчивого экономического роста до глубокой стагнации. Некоторые из них сумели адаптироваться к рынку, диверсифицировали свою экономику», - отметил Глава государства.

    По словам Президента, после придания Туркестану статуса областного центра «второе дыхание» обрел Кентау.

    «Продолжается процесс диверсификации экономики Экибастуза. Профицит электроэнергии позволяет привлекать крупные инвестиции в обрабатывающий и сервисный сектора города», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Глава государства отметил снижение численности населения моногородов.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Энергетика Экономика Павлодарская область
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